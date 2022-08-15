Otobüste 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin bir otobüste yaptığı aramada 80 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda gümrük kaçağı alkollü içkilerin kente getirilerek satılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine durdurulan bir otobüste yapılan aramada 50 şişe gümrük kaçağı viski ile 30 adet gümrük kaçağı rakı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.