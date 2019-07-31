İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüsün çarptığı muavin hayatını kaybetti

Çorum’un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan muavine otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan muavine otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Demirşeyh kavşağında meydana geldi. Çorum yolunda bir dinlenme tesisinde mola veren otobüs daha sonra tekrar hareket etti. Dinlenme tesisinden bir şey unuttuğunu fark eden muavin Ömer Kazancı (47), otobüsten inerek dinlenme tesisine gitmek için karşıdan karşıya geçtiği sırada başka bir otobüs çarptı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan muavin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.