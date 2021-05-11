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Otomobil akaryakıt istasyonundaki markete böyle daldı

Çorum’da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki markete daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobilin akaryakıt istasyonundaki markete daldığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Çorum'un Alaca ilçesinde bir otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonundaki markete daldı. Fren yapmasına rağmen duramayan sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ve markette maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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