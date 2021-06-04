İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil alev alev yandı

Çorum’da seyir halindeyken arıza yapan otomobil bir anda alev alarak yandı.

Çorum'da seyir halindeyken arıza yapan otomobil bir anda alev alarak yandı.


Olay, Çorum-İskilip yolu Cerit Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken arıza yaptı. Aracını kenara çeken sürücü motor kaputunu açtığında otomobilin yandığını gördü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.