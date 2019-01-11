Otomobil bariyerlere çarparak devrildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla mevkiinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan N.K. (62) yönetimindeki 19 ER 044 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan N.K. (55) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.