Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken, yaralı kadın kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.