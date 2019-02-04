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Otomobil bariyerlere çarptı : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'da Ankara istikametine seyir halinde olan B.A. (55) yönetimindeki 06 EY 5821 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucukontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada, araçta yolcu olarak bulunan A.A. (57) yaralanırken, yaralı yolcu kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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