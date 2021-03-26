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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Taşköprü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan 15 LS 315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Ayfer Y. Ve Elif Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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