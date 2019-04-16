Otomobil bariyerlere çarptı : 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu Kırıkkale karayolunun 8. kilometresi Çiftlik Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hamdi Kalınsazlıoğlu (36) yönetimindeki otomobil, havanın yağışlı olması ve yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir Kalınsazlıoğlu (42), Orhan Kalınsazlıoğlu (39) ve Dudu Kalınsazlıoğlu (33) yaralandı. yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.