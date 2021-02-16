Çorum’un Sungurlu ilçesinde kayarak kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kayarak kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Bahşılı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan otomobil, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.