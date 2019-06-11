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Otomobil devrildi : 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza Cevheri Köyü mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Sungurlu'dan Uğurludağ istikametine seyir halinde olan M.S. (69) yönetimindeki araç, Cevheri Köyü mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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