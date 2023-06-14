Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap Can İ. yönetimindeki 19 ACN 075 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Ozan D. idaresindeki 06 FK 7986 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Emircan Ç. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.