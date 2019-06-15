Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı yolu Tuğcu Köyü yakınlarında meydana geldi. Sungurlu'dan Çankırı istikametine seyir halinde olan 25 AJ 205 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ercan B. yönetimindeki 19 SE 438 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Selma K., Fatih V., Dursun B. ve Fidan B. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.