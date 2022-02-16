İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Çorum’da bir otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'da bir otomobil ile hasta taşıyan ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Solak yönetimindeki 19 AJ 993 plakalı İl Sağlık Müdürlüğüne ait 112 ambulans, İskilip kavşağında Hasan Şentürk yönetimindeki 19 UF 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans yol ortasına devrildi. Kazada ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Tevfik Güney, Hanife Çakal ile hasta ve hasta yakını Hülya Kaçar ve Ali Abbas Kaçar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle çevre yolu tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan ambulansın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.