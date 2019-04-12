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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kargı’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kargı'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza Samsun-İstanbul karayolu üzerinde bulunan Akçayazı Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan M.T. (46) yönetimindeki 78 AU 868 plakalı otomobil Akçayazı Mevkii'ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yöne seyir halinde bulunan M.E.(61) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.


Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan, H.A.(76) ile S.T.(47) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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