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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu jandarma uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Boğazkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hamza Z. (46) yönetimindeki otomobil ile aynı istikamete giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 19 DD 285 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamza Z. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şule Z. (20) ve Hüseyin Z. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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