İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bahabey Caddesi lokal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.'nün (73) kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı vatandaş yaralandı. Kazayı görenlerin yardıma koştuğu İbrahim Ö., olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.