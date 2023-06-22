Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmail A. yönetimindeki 34 GH 148 plakalı otomobil ile Mustafa B. (24) yönetimindeki 19 AAP 457 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.