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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 GC 0652 plakalı BMW marka jeep, Gafurlu Köyü kavşağında dönmeye çalışan Mustafa Gülbaş yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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