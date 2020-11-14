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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır, 6 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Sungurlu-Çorum kara yolu üzerindeki Çavuşoğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ç. idaresindeki 52 AAL 241 plakalı otomobil ile Osman H.'nin kullandığı 19 AF 093 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ile traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki sürücü ile otomobilde 3, traktörde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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