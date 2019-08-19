Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Demirşeyh Kavşağı'nda meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan G.D. (25) yönetimindeki 16 KCL 20 plakalı otomobil, dinlenme tesisine girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarptı. Meydana gelen kazda araçta yolcu olarak bulunan Ş.D. (50) ve G.D. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.