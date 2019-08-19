İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil kaldırıma çarptı : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Demirşeyh Kavşağı'nda meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan G.D. (25) yönetimindeki 16 KCL 20 plakalı otomobil, dinlenme tesisine girmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarptı. Meydana gelen kazda araçta yolcu olarak bulunan Ş.D. (50) ve G.D. (47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.