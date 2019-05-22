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Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Arifegazili Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Kadir Akbulut yönetimindeki 06 GZ 084 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta sıkışan sürücü kaza yerine çağrılan Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştı yerden çıkarıldı. Sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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