İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Engin Kurt (40) yönetimindeki 07 CYF 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüje çarptı. Meydana gelen kazda araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Nisa Kurt (14), kemal Kurt, 18) ve Kader Kurt 37) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.