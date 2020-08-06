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Otomobil refüje devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla köyü yakınlarında meydana geldi. Arifegazili'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Maksut Özmüş'ün idaresindeki 19 US 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Maksut Özmüş ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Mavi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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