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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Renault marka 06 GEB 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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