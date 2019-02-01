Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Kemal Aktaş yönetimindeki 55 ABA 412 plakalı otomobil, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü Kemal Aktaş ve araçta yolcu olarak bulunan Nurten Sandal Aktaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.