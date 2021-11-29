Otomobil şarampole düştü, burnu bile kanamadan kurtuldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan 19 KH 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araç çekiciyle düştüğü yerden çıkarıldı.