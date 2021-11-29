İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil şarampole düştü, burnu bile kanamadan kurtuldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu Salman Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan 19 KH 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araç çekiciyle düştüğü yerden çıkarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.