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Otomobil şarampole uçtu : 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Uğurludağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakocalı köyünden Sungurlu istikametine seyir halinde olan Fatih Karcıoplu (32) yönetiminde ki 19 AAP 844 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Karcıoplu (27) yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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