Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu 8. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tokat'tan Sungurlu istikametine gitmekte olan Abdullah Temur yönetimindeki 60 ZA 620 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücü Abdullah Temur ile araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kızı yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.