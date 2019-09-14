Otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesine bir otomobilin şarampole yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Sinop- Kargı yolu üzerinde bulunan Akkise Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kargı İstikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan A.M.G.(53) yönetimindeki 55 H 4166 plakalı otomobil, Akkise Köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan şarampole devrilerek takla attı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü A.M.G. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.G.(46) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.