Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucundameydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Kaza İstanbul-Samsun D-100 Karayolu üzerinde bulunan Çeltiközü Köyü Mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Samsun istikametinden İstanbul yönüne seyir halinde bulunan A.İ.(66) yönetimindeki 16 E 1306 plakalı otomobil Çelitiközü mevkii yakınlarına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü A.İ. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.T.(61) ve H.Ö.T.(62) yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan G.İ.(59) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.