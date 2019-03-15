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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Fatih Y. yönetimindeki 19 AAJ 844 plakalı otomobil, aynı istikamete giden İbrahim K. yönetimindeki 19 AAF 014 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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