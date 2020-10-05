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Otomobil Tır'a arkadan çarptı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20. kilometresindeki Bahşılı köyü mevkinde meydana geldi. E.G. (61) yönetimdeki 19 ABH 981 plakalı Audi marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan N.A. (30) yönetimindeki 03 ZC 817 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.G. (64) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor

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