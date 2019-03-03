Otomobil TIR'a ok gibi saplandı : 2'si ağır 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan 71 AG 354 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 10 AAY 858 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tıra ok gibi saplanan araçta sıkışan 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada Yıldırım K., Erdal A., Mehmet U. ve Ali A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.