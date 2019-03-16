İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Hakan Erbaş (20) yönetimindeki 19 AAE 409 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay Tök ve Şaziye Tök yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.