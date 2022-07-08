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Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 06 ADG 356 plakalı otomobil ile kavşaktan hayvan pazarına dönmeye çalışan Mehmet İ. yönetimindeki 19 SE 410 plakalı büyükbaş hayvan yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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