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Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Sunguroğlu Mahallesi Dr. Sedat & Dr. Melahat Baran İlkokulu önünde Abdulsamet B. (22) yönetimindeki 19 ADS 290 plakalı motosiklet ile 06 BA 6594 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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