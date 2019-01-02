Otomobili bırakıp kaçan avcılar cezadan kurtulamadı

Çorum'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarım ve Orman Su İsleri Müdürlüğü av koruma ekipleri gece far avı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Av koruma ekiplerine yakalanacaklarını anlayan şahıslar avda kullandıkları otomobili bırakıp kaçtılar. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 3 kişiye yasal işlem yapılırken, kullandıkları araç ve avladıkları tavşanlara el konuldu.