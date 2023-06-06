Çorum'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Çorum il merkezi Pazartesi Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanife Coşkun (59) pazar alan içerisinde yaya olarak bulunduğu sırada, sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACT 469 plakalı otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanife Coşkun doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobil olaydan 3 saat sonra bir marketin otoparkında kapıları açık halde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.