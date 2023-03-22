Otomobilin çarptığı öğrenci yaralandı

Çorum'da okulun önünde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Çorum il merkezi Üçtutlar Mahallesi'nde bulunan bir okulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ö. idaresindeki 19 BJ 306 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Ö.N.Z.'ye (9) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.