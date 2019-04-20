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Otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı

Çorum’da bir traktörle otomobilin karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı.

Çorum'da bir traktörle otomobilin karıştığı trafik kazası ucuz atlatıldı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldı.


Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 07 EAU 421 plakalı otomobil ile 19 EA 576 plakalı traktör yapımı devam eden spor salonu inşaatı önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobilde ise hasar oluşurken sürücüler kazayı yara almadan atlattı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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