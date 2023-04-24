Otomobille kaldırıma çıkan sürücü ölümden döndü

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarken, sürücü ölümden döndü.

Kaza, Çorum'da Erzurum Dede Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 60 EC 6504 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Ömer A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.