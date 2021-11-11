Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. yönetimindeki 06 BC 2373 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın otomobillerden birinin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.