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Otoparkta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’da bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çorum'da bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


İddialara göre, Yavruturna Mahallesi'nde Yaşar Ç., Murat Ö. ve Recep A. otoparkta oturdukları sırada Mustafa A., Muhammed A.K. ve Kadir S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A. tabanca, diğer iki zanlı ise tüfeklerle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun ve saçmalar isabet eden Yaşar Ç., Murat Ö. ve Recep A. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Yaşar Ç., kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.


Olayın ardından kaçan zanlılar ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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