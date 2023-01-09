Oyundan alınan futbolcu bıçakla sahaya girdi, maç tatil edildi

Çorum'un İskilip ilçesinde amatör maçta oyundan alınan futbolcu sahaya bıçakla girince maç tatil edildi.

Çorum'da, 1. Amatör Küme'de mücadele eden İskilipspor- Ulukavakspor, İskilip İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını Ulukavakspor Kadir Karaköse'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında İskilipspor'dan Batuhan ile Ulukavakspor'dan Kadir Karaköse arasındaki gerilim üzerine maçın hakemi iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İskilipspor'lu futbolcunun ikinci sarı kartı olduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra Ulukavakspor teknik heyeti, Kadir Karaköse'yi oyundan aldı ve soyunma odasına gönderdi. Kadir Karaköse, karşılaşmanın 57. dakikasında elinde bıçakla sahaya girerek İskilipsporlu futbolculara saldırmaya kalkışınca saha karıştı. Emniyet güçleri anında olaya müdahale ederek Kadir Karaköse'yi etkisiz hale getirdi ve sahadan çıkardı. Maçın hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz bu gelişme üzerine maçı tatil etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan İskilipspor Teknik Sorumlusu Galip Gül, maç centilmence devam ederken iki oyuncu arasındaki tartışmadan dolayı kendi sporcularından birisinin oyundan atıldığını belirterek, “Karşı takım oyuncusu da sarı kart gördü. Hocası da o futbolcuyu oyundan alarak soyunma odasına gönderdi. Soyunma odasına gönderilen oyuncu müsabaka devam ederken oradan aldığı bıçakla tekrar sahaya girdi. Elindeki kesici aletle futbolcularımıza ve hakeme saldırmaya çalıştı. Bunu gören güvenlik güçleri sporcuya anında müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Baya zorlandılar. Uzun süre kontrol altına alamadılar. 10 dakika sahadan çıkmadı çıkmadı sporcu. Kelepçe vurarak ekip otosuna alarak karakola götürdüler. Bu olay bizi üzdü. Saha da görmek istemediğimiz bir oyuncuydu. İyi ki emniyet güçleri anında müdahale ettiler. Bu müdahaleyi yapmasalardı belki istemediğimiz şeyler olacaktı. Buradan emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Bu tür olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz. İnşallah son olur. Bir daha böyle olaylar olmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.