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Özel öğrencilerden Başkan Gül'e ziyaret

Gazipaşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri Ayşenur Maral Yıldız ve Salih Demirci ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Gül’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gazipaşa Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, Özel Eğitim Sınıf Öğretmenleri Ayşenur Maral Yıldız ve Salih Demirci ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Çorum Belediyesi'nin ''Benim Rengimi Fark Et '' projesine verdiği destek için öğrencilerin bizzat Belediye Başkanı Zeki Gül'e teşekkür etmek istediğini ifade eden Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, “Çorum Belediyesi eğitimi her alanda destekliyor ama özel eğitim alanında bizi hiçbir zaman desteksiz bırakmadı. Bütün öğrenciler ve veliler adına Belediye Başkanımız Zeki Gül'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendileri için özel bir öneme sahip olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Zeki Gül'de, “Eğitimin her aşamasında destek vermeye devam edeceklerini belirterek ziyaretleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Ziyaret sonunda Okul Müdürü Yaşar Kabakcı, öğrencilerin kendi yaptıkları bir tabloyu Başkan Gül'e hediye etti.

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