(Özel) Öğrencilerin toprakla buluştuğu okul

Çorum'da bir lisede kurulan serayla birlikte öğrenciler sebze ve meyve yetiştiriyor.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Madan öncülüğünde okul öğretmenleri Ramazan Arslan, Abdulhalık Kürşat Arık ve Melike Dibo tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği'ne sunulan “Sağlıklı Gelecek Nesiller ve Sürdürebilirlik için Okullarda Organik Gıda Üretimi” projesi kabul edildi. 19 bin avro bütçeye sahip olan projeyle okula 72 metrekare sera kurulurken, 300 metrekare ise bahçe oluşturuldu.

Ders aralarında toprakla buluşarak stres atıp organik tarımı uygulamalı olarak öğrenen öğretmen ve öğrenciler, serada kışın tere, marul, ıspanak ve soğan yazın ise domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye yetiştiriyor. Okul yönetimi tarafından bahçede ise çilek üretimi yapılıyor. Sera ve bahçede organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler yine okul öğretmenleri ve öğrenciler tarafından tüketiliyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerde ise öğrenciler çevre kirliliği konusunda bilinçlendirilirken, besin zinciri hakkında da bilgilendiriliyor. Projede ayrıca organik tarımla havayı kirletmeden çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığı korunması hedefleniyor.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Madan, öğrencilerin daha sağlıklı besin tüketmeleri amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Eğitim sisteminin amacının sadece öğrencileri üniversiteye hazırlamak veya sınavlarla mücadele eden bir öğrenci yetiştirmek olmadığını dile getiren Madan, öğrencileri hayatlarının her anında kullanabilecekleri bilgilerle donatmanın da kendilerinin asli görevi olduğunu belirtti.

Bu amaçla Avrupa Birliği projelerine başvuru sürecinde okul öğretmenleriyle diğer projelerin yanında birde organik besin ile ilgili çalışma yapma gerekliliğini gördüklerini ve bu alanda bir proje hazırladıklarını hatırlatan Madan, “Projemiz onaylandı. Buradaki temel amacımız okulumuzun bir pansiyonu var ve 210 öğrencisi bulunuyor. Burada kalan öğrencilerimizin daha sağlıklı besin tüketmeleri noktasında sebze üretimi yapmayı düşündük. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile görüşerek bununla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Yapılan görüşmeler sonunda okulumun ön tarafından uygun alana sera kurmayı kararlaştırdık” dedi.

Okul bahçesinde 72 metrekareden oluşan seralarının olduğunu dile getiren Madan, “Serada neler yetiştirebileceğimizi tespit etmek için önce toprak analizi yaptırdık. Organik olacağı için de dış etkenlerden koruyacak bir alan oluşturduk. Çorum'da seracılık yapılabileceğini göstermek amacıyla ilk etapta salatalık, domates, biber, patlıcan türü sebzeler yetiştirmek için planlamalar yaptık. Damlama sulama sistemini kurarak Haziran ayının ilk haftasında bu işi başardık. Seranın dışında da organik çilek üretimiyle ilgili çalışma yaptık. Yaz sezonunda okullar kapanmadan önce sebze ve meyveleri öğrencilerimize ikram ettik. Öğretmen ve öğrencilerimizin serada yetişen sebzelerden faydalanmaları için her daim seramızı açık tutuyoruz. Kış sezonunda da marul, soğan ve tere yetiştiriyoruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve çalışanlara sebze ve meyve ikram etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bütün okullara sera kurarak tarım yapmayı tavsiye eden Madan, “Zor değil, yeter ki istenilsin. Bu projeyi başka projeyle entegre ederek ısıtmasını yapacağız. Isıtmasını yaptıktan sonra daha güzel sebzeler üretmeyi planlıyoruz. Burada yaptığımız şeyler Türkiye'de bir ilktir. Ama öğrencilerimizin bu işi öğrenerek kendi bahçelerinde uygulayabilsinler istiyoruz. Önemli olan bizim sadece öğrencilerimizle birlikte kendimiz değil ülke genelinde uygulanabilmesini istiyoruz. Bu ilk olma başarısını da geliştirerek herkesle paylaşmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en organik alanında bulunuyorsunuz. Sadece bu alanda değil diğer alanlarda da çalışmalarımız devam edecek. İlkleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Öğrencilerimiz organik ürünleri tüketerek yetişmenin sağlıklı nesiller ve gelecek nesiller için önemli olduğunun farkına vardılar”

Proje sorumlularından öğretmen Abdulhalik Kürşat Arık ise, projenin Erasmus Plus kapsamında okullarda iyi örneklerin değişimi içerisine girdiğini ifade ederek, “Projenin toplam bütçesi 19 bin 20 avro. Projemizin ön plana çıkarılması gereken konu nesiller tarım ilaçlarıyla yetiştirilen ürünlerle yaşamını sürdürmeye çalışmakta. Bizim projemizin önemli yönü öğrencilerin organik gıdalarla yetiştirilmesi bir şekilde tarım ilacı kullanılmadan da tarım ürünü yetiştirilebileceğini anlamaları. Bu ürünleri tüketerek yetişmenin sağlıklı nesiller ve gelecek nesiller için önemli olduğunu anlamalarını sağlamaktır. Bunun haricinde projenin teknik yönlerine bakarsak kapalı alanda seramız var. Açık seramızda var. Öğrenciler yetiştirilme esnasında toprak analizi yaptılar. Kendileri diktiler kendileri yetiştirdiler. Bu işi yaparak yaşayarak öğrendiler. Bu sayede sebzelerin tarım ilacı kullanılmadan daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu yaşayarak öğrendiler” diye konuştu.

Okul öğrencilerinden İrem Kolcu ise, projeyi ilk duyduğunda çok sevindiğini belirterek, “Doğayı ve tarımsal faaliyetleri sevdiğim için projeye katkıda bulunmak istedim. Burada fidan dikiminin yanı sıra bitki yetiştirmenin yanı sıra toprak bakımı konusunda yeni şeyler öğrendim. Organik ürünlerin yetiştirilmesi konusunda edindiğim bilgilerin de hayatıma çok faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sera kurulduktan sonra öğretmenlerin öncülüğünde toprak analizi yaparak yetiştirecekleri ürünleri araştırdıklarını anlatan Okan Çavdar adlı öğrenci ise, “Bu kapsamda seraya ekim yaptık. Buraya sebze diktik. Bu deneyim benim için de ilkti. Burada öğrendiğim bilgilerle kendi bağımızda bahçemizde de dikimler yaptım” dedi.