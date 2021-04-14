Pandemi kurallarını ihlal eden 411 kişiye 672 bin 500 lira ceza

Çorum'da korona virüs tedbirlerine uymayan 411 kişiye 672 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Dünyayı etkisi altına alan krona virüs salgınına karşı tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşların tedbirlere uymasını sağlamak amacı ile denetimlerini sıklaştıran ekipler, kuralları ihlal edenlere ise idari ve adli para cezası uygulanıyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama da, 2021 yılının ilk 3 ayında korona virüs tedbirleri kapsamında 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden, fiziki mesafe kuralına uymayan 118 kişiye 248 bin 961 TL, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 142 kişiye 71 bin 459 TL, karantina ihlalleri sebebiyle 17 kişiye 30 bin 535 TL, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 134 kişiye 321 bin 542 TL ve diğer ihlallerden toplam 672 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.