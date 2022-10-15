Park halinde alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sungurlu ilçesi Sunguroğlu Mahallesi Kentpark mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 19 EB 747 plakalı minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.