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Park halindeki otomobil alev aldı, 3 arkadaş yaralandı

Çorum’da park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı, içerisinde bulunan 3 arkadaş yanmaktan son anda kurtuldu.

Çorum'da park halindeki bir otomobil bir anda alev aldı, içerisinde bulunan 3 arkadaş yanmaktan son anda kurtuldu.


Olay, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Perşembe Pazarında bir araya gelen Hakan S. (21), Muhammet T. (20) ve Abdussamet Y. (17) park ettikleri otomobilin içerisinde sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra aracın torpido bölümünde bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelerek alev aldı. Alevlerin yükseldiği otomobilde bulunan 3 arkadaş yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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